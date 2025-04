La vida no es solo para principiantes, sino para valientes y para quien sabe lo que realmente quiere, aunque no siempre sabemos que sabemos

Cuatro porciones de verduras, dos de frutas, cuatro de cereales, una leguminosa, cinco proteínas muy bajas en grasa, cuatro proteínas bajas en grasas, tres grasas y dos grasas con proteínas. Agrega medicamentos para hipertensión y depresión, magnesio, ashwaghanda, vitamina D3, complejo B, dexametasona cuando es necesario, keterolaco, tres litros de agua (pero ponle rebanadas de pepino o limón o algún “berry”), aceite de oliva con limón, aceite de ricina en el ombligo, tal vez hormonas bioidénticas, melatonina no porque me produce pesadillas, omega, probióticos, vitamina K2, caldo de hueso, ghee, cúrcuma, canela, jengibre, vinagre de cidra de manzana, humectantes para la cara y el cuerpo y de pasada para el cabello. Aparte, busca un remedio para incontinencia ligera, no uses jabones, haz ejercicio, duerme lo suficiente, organiza tus finanzas, cuida de tu familia, no pierdas contacto con las amistades, atiende a tus mascotas, deshazte de lo que sobra, ponte bonita, paga deudas, no tengas deudas, ¿cuál es tu siguiente proyecto?, ¿vas a estudiar la nueva moda en terapia?

¿Sigo? O ¿ya es suficiente? Y no, no ha sido una opción para darles mis quejas, todo lo contrario, me estoy educando en lo que tenemos que hacer para vivir bien. No todos necesitarán hacer tanto, y por favor, cuenten sus bendiciones. Muchas personas tendrán que hacer muchísimo más. Es verdad que la lista de arriba es la mía, pero sé que cada quien tiene la suya. No puse funcionar en un trabajo más que menos estresante. Tampoco lidiar con las dificultades de los hijos. No agregué vivir en tiempos inciertos, sobrevivir preocupaciones que jamás escogimos, y menos aún pagar impuestos.

Recuerdo haber mirado un día el recibo de la luz y haber pensado que parecía injusto que las necesidades básicas de la vida costaran tanto. Luego apareció un segundo pensamiento. Evidentemente quiero una vida cómoda. Quiero electricidad. Quiero dinero para lo que necesito y deseo. Quiero vivir muchos años, y de la mejor manera posible. Y me pesó un tanto recordarme que eso costaría. Hoy me cansa, mañana entenderé mejor lo que sigue.