Amber Heard llora en la corte y afirma que Johnny Depp sí la golpeó

“Fue así de simple. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó. Me reí, porque no sabía qué más hacer. Pensé: ‘Esto debe ser una broma’. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, todavía riéndome, pensando que él también se echaría a reír para decirme que era una broma. Pero no lo hizo” , testificó la actriz.

“Ojalá hubiera dicho que estaba bromeando. Porque no dolió, no me lastimó físicamente. No quería dejarlo. No quería que esta fuera la realidad. No quería que ese fuera el hombre del que estaba enamorada. Sé que de eso no vuelves. No soy tonta. No puedes pegarle a una mujer, no puedes pegarle a un hombre. no puede golpear a nadie”, afirmó.