Arleth Terán ‘tenía obsesionado’ a ‘La Barbie’, libro de Anabel Hernández confirma relación de la actriz con el narco

“-Yo tengo dinero para eso y más- le soltó y presumió la belleza de la actriz”, se lee en el libro.

En el libro, Anabel Hernández también narra que La Barbie estaba muy obsesionado con Terán:

“Sí, andábamos con el Güero –La Barbie– cuando traía a la Arleth Terán... La Arleth lo tenía muy obsesionado, se paseaba mucho con ella por antros, restaurantes y le daba joyas y dinero”, según un testimonio que aparece en el libro.

Presuntamente, la relación entre la actriz y el capo finalizó en 2010, cuando se suscitó el ataque contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar Bar de la Ciudad de México; supuestamente, luego de que La Barbie amenazó a Silvia Irabien –pareja del JJ, involucrado en el caso de Cabañas– con una narcomanta.

“Chiva, tú sabes cuánto quiero al JJ, te dije que te quedaras callada y no lo hiciste, por eso te voy a cortar la cabeza. Tú sabes que lo que le pasó a este pendejo fue por meterse con Arleth Terán y ella es mi vieja. Atte. La Barbie”, se lee en libro de Anabel Hernández.

Arleth Terán negó relación

En 2016, Arleth Terán negó haber tenido una relación con Édgar Valdez Villarreal, y acusó a los medios de comunicación de inventar para vender.

Esto dijo en el programa Al extremo:

“Fue una cortina de humo yo no conozco a esa persona. Pienso que ustedes los medios, cuando quieren hacer grandes las cosas, las hacen, claro que las que venden porque las cosas importantes se las pasan por el Arco del Triunfo y no las toman en cuenta.

“Sabemos que así se maneja la prensa. Y ¿de qué les valió? ¿De qué les sirvió? ¿Vendieron? Porque en ese momento me perjudicaron a mí, a mi familia, sí perjudica. Ustedes no lo miden porque no tienen consciencia. Y ahora que ya pasó el tiempo y que nada de esto fue cierto ¿ustedes qué me dicen a mí’ ‘Ay es que había una nota’. No existió. Eso es una mentira, no existió”, dijo Arleth Terán.

Con información de Milenio