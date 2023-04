A su propio ritmo llega Zel Cabrera a hablar de la discapacidad en la FILC

“En Cuba, en Casa de las Américas, dije que México es el país de los eufemismos, del perdón y del gracias, porque para todo decimos eso y ocupamos muchos eufemismos, nombramos las cosas como son, eso hace que no las entendamos como son y es algo que pude reconocer en ‘La arista que no se toca’, nombrar la discapacidad, la parálisis cerebral tal cual era, con sus ventajas, sus desventajas, con sus características propias y eso, sin este halo de bueno o malo, de pecado, bendición, todo esto que cubre la discapacidad”, continuó.

Quien fuera becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2014 y obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Novela Negra “Una vuelta de tuerca” 2022 por su primera novela “Cómo pesa el silencio de los muertos”, asegura que no cree en el talento, pero sí en la suerte, o en algo parecido que sucede cuando “uno hace las cosas en el tiempo que hay probabilidades”.

Por lo mismo, reconoce que su trayectoria literaria se ha caracterizado por respetar su propio ritmo y procesos y por identificar los procesos de cada libro, desde aquellos que puede “salir súper rápido” hasta otros como “La arista que no se toca” que fue “muy doloroso y en el que tuve que apoyarme de otros libros míos, escribir otras cosas para no clavarme en el tema, para que no me lastimara de más”.