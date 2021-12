$!‘Músicas’: Desde la emoción Sylvia Georgina Estrada crea su primer poemario

Estos conceptos, no obstante, no existen como tales entre los versos. Durante la charla la autora recalcó su interés, primero como lectora, de verse reflejada en las emociones de un poema; y luego como escritora, de crear a partir de estos sentimientos, por lo que aunque cada texto pueda ser categorizado como uno que habla sobre amor, sobre venganza, sobre la niñez, etcétera, su potencial expresivo va más allá.

“De hecho recuerdo muy bien el primer poema que leí, que fue uno de Rubén Darío, de Azul, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, entonces me sorprendió cómo estaba escrito, porque nunca había leído algo así [...] Era una edición de Austral, me acuerdo perfecto y entonces creo que ese fue mi primer acercamiento a esta relación de sorpresa”, compartió.

“El inicio y el final del libro están conectados por un tema religioso. El libro abre con un poema que juega a ser una oración, y cierra con un poema que está escrito a la manera de los salmos. El tema religioso sí atraviesa el libro aunque de distintas maneras, porque yo estudié en un colegio religioso, de monjas, solo chicas, y eso sí atravesó mi forma de ver el mundo y de relacionarme con él”, ejemplificó.

“Me interesaba conservar algunos temas y tonos de ahí, aunque no tengan que ver en realidad con ser creyente o no. Es un recurso que tomo para escribir y además también diría que hay un recorrida vital, hay un camino trazado, es una voz poética femenina aunque el primero y el último poema están en una voz masculina”, agregó.

Al partir de las emociones compartió que ha sido cuestionada sobre si se trata de una obra confesional, y si bien hay textos que sí tienen su génesis en algo personal, las situaciones que acontecen en cada poema son más bien un recurso para expresar algo, no una representación de la realidad.

“Hay como un juego entre que puede ser y no lo es. Finalmente hay una voz poética, y yo la escribí, pero no puedo decir que lo que pasa en los poemas me pasó a mí”, comentó entre risas, “algo que me quedó claro hasta el final es que este es un libro que busca ser honesto con las emociones, y con las emociones de una mujer mexicana, o latinoamericana. Porque hay como una violencia que vivimos todos en este país, y esa es otra de las cosas que atraviesa al libro; la violencia que está a nuestro alrededor y como la hemos adoptado natural no la percibimos totalmente”.