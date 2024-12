Arqueólogo acusa al INAH de venganza política por denunciar al Tren Maya de destrucción del patrimonio histórico de México

“Sé que este premio es una lucha del Sindicato del INAH por reconocer a sus trabajadores. Es un galardón que reconoce la antigüedad en el Instituto, en mi caso, por 45 años de servicio. Diego Prieto no puede decidir quien recibe el premio o no, es el Sindicato”, señala y agregó que “no la quiero, no la recibiré. Yo me siento mal por recibirla y me siento mal por ganarla en medio de esta ratificación al director general. El INAH está viviendo una de sus peores épocas en toda su historia, no es conveniente la ratificación de Prieto en este momento. Y quiero hablar por mí, independientemente de lo que he escuchado de la gran mayoría de los investigadores. No es así en el caso de los directores de los centros INAH, de los trabajadores de confianza, de los contratados, porque han sido influenciados para manifestarse a favor de Prieto, pero hay una comunidad de investigadores que no aprobamos su gestión y que pensamos que debe haber un cambio”.

Brasdefer ha hecho una denuncia pública por la destrucción de vestigios arqueológicos en tramos del Tren Maya, algo por lo cual, asegura, ha sido objeto de persecución y venganza política por parte de las autoridades, algo que Prieto ha negado y solo llegó a expresar que Brasdefer “es un mala arqueólogo”.