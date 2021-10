Banksy logra un récord, su obra “Love is in the Bin” se vende por 21 millones de euros

La obra de Banksy “Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”) se vendió en Londres por 18.58 millones de libras (21.25 millones de euros/25,4 millones de dólares), un récord para el enigmático artista.

El cuadro se convirtió en uno de los más mediáticos de Banksy hace tres años, cuando se autodestruyó ante la mirada atónita de la sala de subastas pocos minutos después de ser vendido por 1,2 millones de euros (casi 1,4 millones de dólares).