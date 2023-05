Dijo que en ese momento la idea de una feria del libro para Saltillo se sentía muy lejano, pero en 1997 comenzaron a convocar editoriales —que no fue cosa fácil, dado que no había un precedente que pudiera garantizarles ventas— y a preparar la programación de lo que se convirtió en la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Este objetivo de crear lazos culturales con naciones de habla no hispana continuó al año siguiente con Brasi l —que trajo a autores como Ana María Machado —, Japón —con la poesía de Takako Arai, el arte floral de Masako Kasuga y el teatro con la obra “Katsumi y el dragón”—e Italia —que en 2021, todavía en medio de la pandemia, logró traer a autores como Dacia Maraini, Federica de Paolis, Filppo Giusti y la Orquesta Ferruccio Busoni de Trieste —.

Al cumplir 20 años en 2017 el evento tuvo como invitado de honor por primera vez a un país no hispanoparlante: Francia, que trajo una oferta multicultural y conversaciones sobre la literatura de esa nación, así como al filósofo Gilles Lipovetsky . Además, en esa misma edición Coahuila también recibió la visita de otras grandes figuras como Rigoberta Menchú y Juan Villoro.

“Ahora volvimos a la tradición con la idea de invitar a Chile , que ha resultado muy fructífera. Tuvimos un programa de actividades no tan extenso, de muchísima calidad. Este lunes, por ejemplo, se presenta Alejandro Zambra , uno de los principales escritores chilenos y Mauricio Durán , un artista super reconocido, baterista de Los Bunkers y su compositor principal y estos días pasados estuvo nada menos que Nona Fernández y la misma embajadora, Beatriz Sánchez , que es una mujer que ha sido periodista, política y la verdad es que el programa de Chile ha sido de gran calidad”, destacó.

Ahora, en su 25 aniversario, la FILC se ubica en un cambio de administración. Luego de estar casi dos sexenios bajo la dirección de Álvarez de la Fuente, con la gestión de García Camil, el Gobierno del Estado está a punto de cambiar de manos nuevamente y quien se enfrenta al reto de mantener y superar este gran proyecto, significativo para todos los coahuilenses.

“Vamos a dejar una feria muy posicionada, creo que se vuelve un reto cada año, por superar en el buen sentido de la palabra. Hemos tenido importantísimos autores, la capacidad de organizar una feria que es muy amable, una feria que suena en todo el país, que la conocen los escritores y académicos [...] Seguramente la próxima administración tomará el compromiso”, aseguró Álvarez.

“Yo no dejo de ver a la feria como mi bebé. Ver que ya se convirtió en un adulto provechoso, muy enriquecido por todos lados, muy grande, propiciador de un montón de cosas me da muchísimo gusto”, concluyó, “pienso también que la Feria ya no la quita nadie. De ninguna manera la sociedad va a permitir que en algún momento alguien piense en cancelarla, porque es un evento cultural, una empresa cultural de tal envergadura que ya es comunitaria y que la gente espera cada año”.