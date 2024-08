Breakdance, el baile olímpico con el que Manizha Talash desafía al régimen talibán en París 2024

Esta tiene un significado muy profundo para las mujeres y niñas de Afganistán, pues ese tipo de sueño en su país es básicamente imposible. Ella misma comenta que si hiciera lo que hace ahora en Afganistán, lo más probable es que sería apedreada a muerte. El 23 de marzo del 2022, el régimen talibán, prohibió la educación para las mujeres, a partir de los 12 años, o sea desde la secundaria.

“Estoy aquí para hacer algo para las chicas que están en Afganistán y llegar a mi sueño. Hay mucha gente que solo habla y no quieren hacer nada, pero a mí no me gusta solo hablar. Las chicas afganas no pueden hacer nada, no pueden estudiar, no pueden salir de casa si un hombre, no pueden trabajar. Por eso yo quiero hacer algo por ellas”, comenta la bailarina y atleta.

Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideraron que las draconianas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas, unidas al uso del arresto y la detención arbitrarios, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos, podían ser constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género.

Hoy Manizha Talash se encuentra entrenando en la Villa Olímpica, lista para competir el 9 de agosto, en la Place de la Concorde. El resultado final de la competencia aún no lo sabemos, sin embargo, lo que sí sabemos es que ella está haciendo historia, y es la punta de flecha para dar oportunidades a otras niñas afganas, de soñar, bailar, participar en unas olimpiadas, pero sobre todo de ser libres.

¡Baila por la libertad Manizha!