¿Cómo el arte reduce la xenofobia y fomenta la empatía hacia los inmigrantes?

VIENA- El estudio que fue publicado en la revista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA en inglés), llevó a a cabo un análisis sobre el impacto de la exposición ‘Muéstrame tu herida’ en Museo de la Catedral de Viena, en la que se explora a través del arte contemporáneo la vulnerabilidad humana.

“La cuestión de cómo el arte nos convierte en personas más conscientes y empáticas o puede cambiar las reacciones ante desafíos sociales como el cambio climático o los refugiados es de creciente interés para las instituciones artísticas”, detalla en un comunicado Matthew Pelowski, autor principal del estudio y profesor en la Universidad de Viena.

De acuerdo al artículo “Visiting an Art Exhibition can make you think more socially and openly – but for how long” publicado en el sitio web de la Universidad de Viena, este nuevo que fue realizado realizado por un equipo internacional de colaboradores liderado por investigadores de la Universidad de Viena, mismo que contó con la colaboración del Museo Dom de Viena, tuvo como objetivo principal “abordar la cuestión de si las exposiciones de arte pueden hacernos más empáticos o incluso cambiar nuestras actitudes y comportamientos”.

Con el propósito de abordar esta cuestión, los investigadores invitaron a la muestra gratuitamente y se les preguntó antes y después de su visita sobre sus sentimientos hacia los migrantes y los refugiados, además acerca de su disposición para recibirlos en Austria.

En este sentido, Pelowski explica que ”la cuestión de cómo el arte puede hacernos ciudadanos más conscientes y empáticos o modificar las respuestas de las personas ante desafíos sociales como el cambio climático o los refugiados es un tema de creciente interés para las instituciones artísticas, los artistas, los municipios y los responsables de las políticas culturales”.

Por su parte, Klaus Speidel, quien es uno de los comisarios de la muestra, detalló que ”en los últimos años se ha producido un cambio en la forma en que vemos el arte en nuestras sociedades. Las artes ya no se consideran puramente recreativas, sino más bien como un recurso poderoso, y a menudo desaprovechado, para la salud, el aprendizaje y el bienestar personal o social”.