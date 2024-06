Casa Floral expondrá las problemáticas sociales de Saltillo a través de artistas locales

Un espacio abierto al arte y la expresión será la sede de una demostración de diferentes disciplinas, que darán a conocer el sentir de artistas emergentes y consolidados de la ciudad, que alzarán su voz en ‘Las 4 Patas del Elefante Saltillense’, una exposición colectiva gratuita de Casa Floral.

El evento que se efectuará el próximo 22 de junio, no sólo aportará una visión distinta al arte “decorativo” o académico, sino que mezclará las realidades de artistas, que se unen para presentar a la ciudad sus carencias, problemas y nombrarlos a través de trabajos y hasta performances de diferentes ejes temáticos.

En entrevista con VANGUARDIA, la artista Meily Sandoval platicó a fondo acerca de la interesante propuesta que se perfila como una de las atracciones que ofrece la temporada de eventos artísticos en la capital del estado, y que parte de la expresión “The elephant in the room”.