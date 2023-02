$!Casi agotados los boletos para el Billy Joel Sinfónico con la Filarmónica del Desierto

Este lunes, en rueda de prensa, la Orquesta Filarmónica de Desierto (OFDC) hizo extensiva la invitación a escuchar en vivo la música de Billy Joel, con arreglos sinfónicos y el acompañamiento de las bandas RedWine, The Fat Fingers y un coro de jóvenes y niños, todo a beneficio de la educación y la naturaleza.

El concierto “Just the way you are”, tributo al compositor, cantante y pianista estadounidense, se llevará a cabo el próximo jueves 9 de marzo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en punto de las 20:30 horas, recaudará fondos para Conservación San Lorenzo AC –dedicada a la protección de esta área, primordial para la sustentabilidad de la región– y el Fomento de Oportunidades Educativas AC (FOE) –que apoya a jóvenes con becas para continuar sus estudios de nivel preparatoria.