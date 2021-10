Christie’s subastará “Guest House Garden” de David Hockney por un precio estimado de 8 mde

Esta obra, que destaca por el uso de una vibrante paleta, casi fovista, con atrevidas pinceladas, aparece por vez primera en el mercado desde que fue adquirida en 2001 por su actual dueño.

Hockney, nacido en 1937 en Bradford (Reino Unido), es uno los pintores más destacados del “pop art” inglés. Realizó sus estudios en el Royal College of Art de Londres y durante sus comienzos tuvo una gran influencia del pintor Francis Bacon.

Otra de las obras que se subastarán en Christie’s es el Basquiat “Because It Hurts The Lungs” cuyo precio de salida se sitúa entre 7 y 10 millones de libras (de 8.2 a 11.7 millones de euros).

Lord describe este lienzo como “un tapiz de diferentes referencias”, ya que incluye notas del genio renacentista Leonardo da Vinci, un extracto de la tragedia griega “Áyax” de Sófocles o toques de jazz de los años cuarenta, al tiempo que el artista trata de captar la Nueva York de la década de 1980.

La artista Cecily Brown, por su parte, donó la obra “There Will Be Blue Birds”, valorada entre 500,000 y 700,000 libras (de 588,000 a 824,000 euros), para recaudar fondos para la organización “Client Earth”, que lucha contra el cambio climático.