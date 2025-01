Hasta 250 cajas de pizza se acumulan en la Alameda de Saltillo en un día; Municipio propone basureros más grandes

El local de Little Caesar’s solo cuenta con ocho mesas, lo que complica que el consumo de pizza se dé al interior del establecimiento

De acuerdo con personal de limpieza del municipio, esta cantidad ha sido recolectada en el cruce de las calles Victoria y Purcell. Principalmente los fines de semana , durante la hora de la comida, se observa a decenas de personas caminando por estas calles con cajas de establecimientos como Pizza Deprizza y Little Caesar’s.

Según personal de la sucursal de Little Caesar’s ubicada sobre la calle Victoria, casi en la esquina con Xicoténcatl, se venden entre 500 y 600 pizzas al día en promedio. Sin embargo, la mayoría de sus clientes consume las pizzas fuera del establecimiento, que solo cuenta con ocho mesas pequeñas.

Aunque la mayoría de las cajas son depositadas en los botes de basura, estos suelen ser insuficientes debido a la cantidad generada, ya que no tienen capacidad para contener todos los desechos .

Sobre esta problemática, el personal de ambos establecimientos afirmó estar al tanto de la situación. Little Caesar’s aclaró que no se hace responsable de los desechos de sus clientes una vez que abandonan la tienda y añadió que no han recibido quejas ni de los consumidores ni del gobierno municipal.