Cineastas coahuilenses preparan nueva película grabada en el Centro Histórico de Saltillo

Actualmente la película cuenta con la participación de Iram Alberto Peña, Odalys García, Mauro Torres Tapia, Julián González, así como el apoyo del actor José Luis Zamora. Pero aún faltan algunos actores para un par de roles, por lo que continúan haciendo castings y abiertos a solicitudes.

“Vamos a ir acomodándonos con los actores principales, yo también actuaré un poco al final, también estamos viendo si conseguimos un patrocinio para la producción”, señaló, “siempre faltan muchas cosas, detalles, porque también vamos a rodar fuera de Saltillo una escena, pero aquí mismo en Coahuila”.

También mencionó que están buscando locaciones, específicamente para poder grabar escenas que se desarrollan dentro de un hospital y de una comisaría, las cuales son muy difíciles de rodar dentro lugares reales.

“Hay personas que no confían en el proyecto, no creen en el proyecto, que no va a tener resultados, pero piensan negativamente”, concluyó el director, “tenemos muchas historias que contar, ya estoy escribiendo la segunda parte”.

Las personas interesadas en sumarse al equipo, como actor o en cualquier otra función, así como patrocinios, pueden comunicarse al correo cinesaltillofilms@gmail.com o al Whatsapp 844 110 5361.