Le da visibilidad a los invisibles del alcohol con la obra ‘Matanga dijo la changa’

“A mí me hizo ruido que, por ejemplo, el consumo de alcohol es muy normalizado, hay personas que no tienen problemas, pero hay otras que desgraciadamente sí desarrollan una alergia. Es muy diferente a las drogas duras, que son de rápido efecto y rápido deterioro físico, pero el alcoholismo es algo largo, es una muerte de largo aliento”, agregó.

Esto lo llevó a observar con mayor detenimiento el lugar donde vive y los sitios que recorre en Saltillo, donde se encontró con escenas que le permitieron identificar la forma en que las personas ignoran con facilidad a un hombre tirado en la acera, en estacionamientos, afuera de supermercados o en terrenos baldíos.

“Una vez encontré a un hombre en un estacionamiento, y entré al supermercado a pedir una caja para marcar el lugar y que se viera que estaba ahí, pero mientras la estoy colocando un señor me recrimina que lo esté separando. Le expliqué que ahí había una persona muy dormida, muy tomada. Y me dice: ‘si no pones esa caja, quizá lo hubiera atropellado’”.

El actor y director busca poner esa caja de estacionamiento, de manera metafórica, sobre el teatro, para que nos demos cuenta de que existen estas personas “enfermas, que viven en una soledad e indigencia terrible y que tienen una historia y una vida”, con la esperanza de llevar el montaje a más espacios y festivales.

“Matanga dijo la changa” termina su temporada con funciones este viernes 15 y sábado 16 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro García Carrillo. Los boletos tienen un costo de 100 pesos.