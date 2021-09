¿Cómo se conserva una pieza antigua?

CONSERVAR Y RESTAURAR NO ES LO MISMO

Una luz y una temperatura constante, de entre 18 y 25, son ideales aunque solo pueden hacer los grandes museos que cuentan con medios. Pero esto es una generalidad, algo elástico que se debe sopesar en una balanza, porque por ejemplo una cerámica no requiere tanto nivel de exigencia, es decir hay objetos para los que esos valores no son tan rígidos.

Pero todo pasa por mantener la obra estable. Es aconsejable ubicar las piezas en espacios donde no exista mucha variación de temperatura, de humedad porque, según el material de nuestra obra, un exceso de humedad puede llegar a afectar los pigmentos, incluso a la urdimbre (hilos del tejido) de los lienzos.

“ En un marco de fotos, ésta no se debe colocar directamente sobre el cristal, porque con el paso del tiempo se queda pegada a éste, y ya no hay nada que hacer. Hay que evitar que la foto o la lámina quede encapsulado por los cambios de humedad, quedándose el papel pegado, sin recuperación ”.

“ Para las fotografías, lo importante es evitar la luz y que se guarden en papel de conservación, que esté libre de ácido, o en papel normal y corriente como los folios que son buen elemento para separar. El papel de cebolla es malo, el papel vegetal no, el plástico tampoco es recomendable, un simple folio blanco es lo mejor para separar las fotos ”, explica Pérez de Camino.

Según un reciente estudio, las acuarelas no se deslucen más con el paso del tiempo, sino que su deterioro depende de la calidad de sus materiales, por lo tanto, en condiciones adecuadas, no necesitan cristal.

FALSOS MITOS SOBRE LA LIMPIEZA

Las limpiezas son necesarias pero por un profesional, no hay que tocarlas, solo quitar el polvo y en seco. Pérez de Camino da algunos consejos en este sentido: