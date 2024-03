Con la obra ‘La abuelita de Batman’ Tribu teatro ofrecerá diversión en Semana Santa

El Museo de la Katrina ahora tiene una vista privilegiada del Centro Histórico de Saltillo. Desde su Piso 3, una terraza al aire, ofrecerá espectáculos de teatro cabaret para toda la familia e iniciará estas vacaciones con la obra “La abuelita de Batman”.

El texto de Alejandro Licona, que a través de cinco sketches plantea de forma cómica una serie de enredos sobre temas cotidianos, como la infidelidad, el cinismo y la banalidad, llega con la dirección de Diana Vela, la producción del grupo Tribu Teatro y el museo y un elenco muy particular.

“Me di a la tarea de buscar a los actores y actrices, y luego me quedé sin mujeres, sin actrices [...] Entonces me quedé con cuatro actores, con mucha trayectoria y entonces les digo ‘ni modo que los vista de mujeres’ ¿Y por qué no? Hicimos el experimento, de que interpretaran a los personajes femeninos”, comentó la directora en entrevista con VANGUARDIA.