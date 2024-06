Concierto de sensaciones... Manuel Muñoz ‘desafía’ a la música en concierto de improvisación al piano

“Yo sí trato de darle una estructura o un seguimiento, porque yo no preparo como tal los contenidos [...] Yo no sé qué va a pasar cuando me siento en el piano, trato de tener esa incertidumbre. Pero una vez que surge sí trato de darle un seguimiento a mis propias ideas, trato de corresponderlas, de contrastarlas”, expresó Muñoz en una entrevista posterior con VANGUARDIA.

Asimismo, declaró que esta obra se presenta en un contexto que la favorece y que puede resultar disruptivo para escuchas tradicionales.

“Me parece que uno como intérprete, sobre todo dentro del ámbito académico, siempre está muy atenido a esa perfección y a esa exigencia que se nos da dentro de lo académico. Entonces, es importante hacerles saber a las personas que se preparan como profesionales, que no es un requerimiento para sentarse en el escenario”, añadió.

Muñoz buscará seguir el concepto detrás de esta presentación a través de otros espacios culturales, en lo que él refiere como ser un “paladín” de la improvisación, además de buscar dar talleres o conferencias acerca del este concepto musico-intelectual.