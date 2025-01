$!Conoce el arte de David Herrera, creador saltillense que participa en una ópera del Met de Nueva York

Aunque David Miguel Herrera es conocido en Saltillo por su trabajo con esculturas de alambre, que lo han llevado a exponer en otras partes del país, él no se considera escultor, ni se limita a ver su obra encasillada en un estilo, forma o posibilidad. Por lo mismo no sorprende que ahora forme parte de la producción de una ópera en Nueva York.

“Yo iba a diseñar las esculturas que a la vez son escenografía, pero luego en el proceso me pidieron que también las manipulara, entonces también me sumo ahí con el coreógrafo Jorrel Lawer Jefferson, a proponer un tipo de danza”, agregó, “y como pinto también me pidieron hacer visuales y comenzamos a hacer algo más integral de todas las áreas donde me he desarrollado”.

La preparación de “Primero Sueño” continúa, mientras David sigue dándole rienda suelta a sus habilidades y al aprendizaje que solo la interdisciplina ofrece.