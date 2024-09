Continúa el terror cósmico en Saltillo con ‘Carter: La Declaracion’ de Gabriel Neaves

Randolph Carter no vio nada por sí mismo, pero eso no quiere que no haya presenciado algo que ha dejado una oscura huella en su mente. Luego de acompañar a su compañero en estudios ocultistas, Henry Warren, a explorar una cripta prohibida, de la expedición solo queda el joven y la promesa de no volver indagar en lo que está más allá de la comprensión humana.

Esta es la historia de “El testimonio de Randolph Carter”, cuento del maestro del terror cósmico Howard Phillips Lovecraft, que este sábado llegó a Saltillo como parte del unipersonal “Carter: La Declaración”, dirigida y actuada por Gabriel Neaves en la Sala Carmen Aguirre de Fuentes de Radio Concierto.