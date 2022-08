La obra es una constante interacción con el público, quienes no solo no podrán evitar las carcajadas, sino que tampoco podrán negar muchas de las realidades que María les pone enfrente, entre las que siempre destaca el hecho de que el mundo de los machos no ha logrado crear un espacio verdaderamente bueno para los seres humanos.

Entre las anécdotas de cómo era “Chucho-Cristo” en la infancia y juventud, así como uno que otro “acto de fe”, la “madrecita santa” prepara a los espectadores para unirse a su campaña para convertirse en “La Mama” —opuesto de El Papa—, de modo que a su cargo ahora sí todo comience a fluir mejor.