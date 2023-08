Crearán relatos sobre la identidad de Saltillo en colaboración con editorial chilena

Por eso mismo es que su primera parada en México no extraña que sea en Saltillo, donde desde hace unos días está impartiendo un taller de escritura creativa, el cual culmina su primera etapa este jueves y continuará de manera remota durante los siguientes meses para dar como resultado una publicación especial, que hablará sobre la ciudad desde la pluma de sus habitantes.

Ivo Maldonado no prioriza los núcleos, él se concentra en los extramuros. El proyecto de Casa Bukowski , que actualmente abarca iniciativas de literatura, radio, cine y otras formas del arte a nivel internacional, nace en Chile pero no tiene su sede Santiago, la capital.

“Me parece que hay una necesidad de interpretar la ciudad . Nuestro proyecto nace bajo la siguiente premisa: La pandemia marca un antes y un después, estamos en el año cero. Bajo esa lógica estamos en un nuevo comienzo y en ese nuevo comienzo, en cada país que he visitado la gente está ávida de leer, ávida de escribir, como nunca hay una efervescencia de compras de libros, de editoriales independientes, de cartoneras, muchos recitales, mucha gente haciendo gestión cultural”, agregó.

“Estuve ahí tres meses y escribí este poemario, que ya lo llevaba en mi cabeza, pero que lo plasmé estando ahí, paseando por sus calles, yendo a la Muralla China y absorbiendo esta historia milenaria”, compartió, “la plaza Tiananmén es una de las plazas más antiguas del mundo y ahí han ocurrido sucesos como la invasión de Genghis Khan, el último emperador, el tema de la guerra del opio, la masacre de Tiananmén. Entonces yo hago un recorrido por esas etapas, en donde un habitante de Latinoamérica se posa y mira desde China hacia el mundo”.

Durante la entrevista, el escritor recalcó su interés por llegar, hacer y crear en los que llama extramuros, los sitios periféricos, las ciudades, regiones y comunidades que habitualmente no destacan en los mapas o las guías turísticas, pero que sí tienen mucho por aportar.

“Yo no llegué a Ciudad de México ni a las grandes capitales, yo me vine al extramuros, y del extramuros hubo un giro hacia las otras ciudades, pero vengo aquí porque este es el territorio que me interesa”, concluyó.