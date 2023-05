Cristina Cordero presentará el sonido de la viola solista al Teatro Fernando Soler

“Yo realmente quería tocar el violín, pero como mi hermana también quería hacerlo un profesor sabiamente aconsejó a mis padres que tocáramos distintos instrumentos para que no hubiera competitividad en casa”, recordó sobre sus inicios en la música, a los 5 años, “una persona me mostró un chelo pero era muy grande para mí, entonces de casualidad alguien tocó la viola para mí y pensé que era el instrumento perfecto , porque era como un violín pero un poquito más grave, más discreto, más amable al oído y como era la hermana mayor me parecía perfecto”.

Ella es la primera solista de viola que acompañará a la OFDC, y aunque en España y otras partes de Europa ha colaborado sobre todo en conjuntos de cámara, también ha destacado por su trabajo junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orquesta Filarmónica de Castilla la Mancha, la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Sinfónica Freixenet.

Y a pesar de que el instrumento puede ser confundido por un violín o menospreciado por el público menos conocedor, reconoce y destaca las virtudes musicales, así como el repertorio que existe para este.

“Al principio era un poco frustrante ver la cantidad de obras que tienen para elegir los violinistas o chelistas, los pianistas, y cuando me ofrecen tocar con orquesta las opciones son mucho más limitadas, pero es cierto que esa limitación me ha dado un impulso creativo de intentar siempre estar buscando cosas nuevas, intento encontrar música nueva. Pronto vamos a preparar un recital jazzistico con mi pareja, con música de Gershwin que no está pensada para viola y es algo que cuando tienes tanto repertorio en mente no te lo planteas, pero cuando hay poco te ayuda a cambiar tu registro y tu forma de tocar y hacer otras cosas. Lo veo como algo que si se aprovecha bien no tiene que ser un problema”, explicó.

“También hay que tener buen oído para saber qué va bien con la viola”, agregó, “por ejemplo, los lieds de Schubert para tenor y piano son perfectos para viola, porque la tesitura es exactamente esa [...] Y eso lo agradece el público que siempre escucha el mismo repertorio para viola”.