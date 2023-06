Alfredo Huereca es un actor saltillense que ha dedicado más de tres décadas de carrera a crear infinidad de personajes tanto frente a la cámara como en el escenario, e incluso de manera virtual, en el mundo de los videojuegos.

Luego de haber vivido casi todo ese tiempo en Estados Unidos, donde ha desarrollado la mayoría de sus proyectos, regresó a vivir a México en 2017 y a seis años de eso en VANGUARDIA tuvimos ocasión de platicar con él y destacar los logros que al día de hoy lo convierten en un orgullo saltillense.

“La mitad de mi vida la he pasado en los Estados Unidos, afortunadamente nunca estuve yo de una manera ilegal, pero sí llegué a ver en terceros las diferencias socioculturales y muchas veces los estereotipos que la gente tiene del latino o de personas que son diferentes a uno. Eso siempre me llevó a tener una empatía hacia esas personas y hasta de defenderse, de estar orgulloso de quien soy y de mis raíces”, expresó el actor en entrevista vía telefónica desde Boston, donde está grabando su más reciente proyecto, la película “The Compatriots”, donde interpreta al padre de una familia indocumentada.