De vuelta a Panem: Llega a librerías la nueva de ‘Los Juegos del Hambre’: ‘Amanecer en la Cosecha’

Según Scholastic Inc., los cuatro libros anteriores han vendido decenas de millones de ejemplares y han sido publicados en 55 idiomas. Sus adaptaciones cinematográficas ayudaron a lanzar la carrera de Jennifer Lawrence, quien interpretó a la heroína Katniss Everdeen en las películas basadas en los primeros tres libros, y han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Una versión cinematográfica de “Sunrise on the Reaping” está programada para noviembre de 2026, con Francis Lawrence de vuelta como director.

Collins había planeado terminar la serie después del tercer libro, “Mockinjay” (Sinsajo”), que fue publicado en 2010. Pero sorprendió a los lectores y al mundo editorial al anunciar una década después que estaba trabajando en un cuarto volumen, la precuela de “The Ballad of Songbirds and Snakes” (“La balada de pájaros cantores y serpientes”).

“Con ‘Sunrise on the Reaping’, me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, ‘la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos’”, dijo Collins, quien no asistió al evento de Barnes & Noble y rara vez concede entrevistas, en un comunicado emitido cuando se anunció el nuevo libro. “La historia también se prestó para una exploración más profunda del uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta ‘¿Real o no real?’, me parece cada vez más urgente”.

“Sunrise” se centra en un Haymitch adolescente, quien se convertirá en el sarcástico y alcohólico mentor de Katniss, e incluye referencias a varios personajes y subtramas de libros anteriores. La reseñadora del New York Times, Jennifer Harlan, calificó el martes a la novela como una “adición propulsiva y desgarradora” a la serie que añade “una textura bienvenida al cruel mundo de Panem”. Lizz Schumer de la revista People señaló que algunos pasajes podrían verse como referencias a eventos actuales, incluyendo “Si puedes hacer que la gente se ría de alguien, eso lo hace parecer débil”.