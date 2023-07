El hombre de las mil aventuras llega al cine en documental de José Luis Elizalde

“El que me haya dicho que estudió cine en Madrid me llamó la atención. Sobre todo porque la lectura del documental también va sobre las ideas que nos hacemos cuando vemos a alguien en silla de ruedas, los juicios que emitimos”, señaló.

“A Juan lo conocí hace como tres años y conociéndolo cada vez más me pareció muy interesante su vida, e ntonces decidí hacer un documental poco después de conocerlo. Quise esperarme a que alguien se interesara, que tuviera un fondo. Intenté en la convocatoria de la Secretaría de Cultura, de corto, y no quedó; tampoco quedó en otras, hasta que apliqué a una convocatoria de Coinversión y Proyectos Culturales del FONCA, en esa por fin quedamos pero fue casi dos años después”, contó el cineasta sobre el proceso de realización de este proyecto.

De hecho, sobre esa anécdota de la arena de lucha libre, Elizalde recuerda que Juan le contó que al inicio sería una sala de cine, pero antes de terminarla le cayó el sindicato y decidió cambiar el objetivo del lugar.

“Como sabe un montón de cine de pronto lo que yo quiero expresar lo entiende muy bien y por esa parte no hubo complicación, pero siempre es complejo estar siguiendo a alguien. No es un documental de entrevistas, yo lo que quiero es estar contigo, me gusta mucho el tipo de cine documental de observación, es una técnica que me llama mucho la atención y creo que es más fiel y más verdadera”, agregó.