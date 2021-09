$!‘El lenguaje no hay que regularlo, hay que usarlo’: Concepción Company Company

Tras el evento, Company conversó con VANGUARDIA sobre este punto, y reconoció que aunque en sus inicios —así lo ha identificado en sus estudios— es probable que este se originara en medio de la lucha feminista en inglés, idioma cuyos sustantivos no poseen género y la única forma de identificarse como tal es a través de pronombres —y en español el uso de la “e” para expresar género neutro inició también en campañas feministas en Argentina—, ahora ha sido apropiado por la comunidad LGBT+, en particular la comunidad trans y no binaria.

En este sentido reiteró que “la lengua es libertad” y que así como las academias de la lengua no obligan a las personas a hablar “correctamente”, tampoco considera apropiado que se haga presión social para la utilización de esta estrategia que, desde su perspectiva, es arbitraria y elitista.

“Lo primero es ser respetuoso, si al otro le importa mucho ser llamado con ‘e’ o con ‘a’, es importante el respeto, pero lo que no me pueden obligar, el derecho a ser nombrado y respetado empieza en mi derecho a usar la lengua como la he usado durante 65 años”, comentó, “me parece a mí que va a seguir la reflexión, lo que sí creo es que no va a dar muchos resultados las peleas, esas hay que estarlas dando en los tribunales, en el mundo de la comunicación, pero una pelea por una ‘e’ es muchísimo desgaste para nada”.

“El lenguaje”, concluyó, “no hay que regularlo, hay que usarlo”.