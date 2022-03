‘El mundo en que vivimos necesita el humor’: Antonio Malpica

Antonio Malpica es ingeniero en computación y pianista, pero fue su vocación literaria la que se impuso en su vida, un oficio que lo llevó a convertirse en el primer mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Con una carrera literaria de veinte años, que incluye más de cincuenta libros, ha conquistado por igual a niños, adolescentes y adultos por una sola razón: siempre busca la mejor forma de contar una historia.

“Me considero a mí mismo un contador de historias. Creo que es más precisa esa descripción que decir escritor, porque he trabajado en álbumes ilustrados en complicidad con ilustradores, y casi que el texto es una idea que yo transmito y que trabajo con ellos para contar una historia juntos. Eso significa que me pongo al servicio de la historia. Cuando me pongo a idear qué sigue no cuestiono la naturaleza de esa historia y trato de no desechar nada si me parece que es una historia que vale la pena ser contada”, relata en entrevista.

Si bien Malpica ha escrito relatos para el público adulto, se siente más cómodo en la literatura infantil y juvenil, “pero si surge algo que me parece que es para adultos, lo cual no significa que sea porno ni nada, lo escribo”, añade entre risas.

Mucho se ha dicho sobre la pasión del lector juvenil y su fidelidad hacia sus autores favoritos, también sobre que son exigentes consumidores de historias, por lo que hay quienes califican de “reto” llegar a este mercado. Toño considera que crear una historia atractiva para este segmento no debe ser un desafío, sino algo natural.

“Lo que hago es escribir como siempre he escrito, trato de no pensar en que tengo que esmerarme para que le guste al lector. Por el contrario, todo tiene que fluir, la cosa es más entre cuates. Me siento muy afortunado cuando adoptan un libro mío, porque no hay receta. De hecho, creo que los que siguen fórmulas corren el riesgo de cansar, de que el lector considere que hacen refritos. Funciona si no lo ves como un reto”.