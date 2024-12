’Heredó’ AMLO cifra récord en delitos sexuales; violencia de género no fue prioridad: feministas

“ Les decimos a las mujeres que denuncien, pero van, denuncian y hay impunidad; el otro problema es que no hay atención ni seguimiento, estamos entre 96% y 98% de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres ”, dijo en entrevista.

La administración se inició con 183 carpetas por acoso sexual y terminó con 990 , lo que representa un incremento de 440 por ciento; mientras que l a violación simple y equiparada comenzó con mil 61 carpetas y terminó con mil 892, un alza de 78.3 por ciento . No obstante, las cifras del último mes de López Obrador ni siquiera son las más altas de su gestión, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Añadió que las cifras de delitos sexuales son un panorama desolador, en el que no se ven reflejadas una política pública y presupuestaria, y advirtió que en México hay un crecimiento terrible de estos ilícitos, vinculados al crimen organizado.

“ No existe una política para protección a niñas y niños. Es un panorama crítico y a eso se le agrega haber quitado los recursos para centros de atención en los municipios, y los recursos en cooperación con organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento de casos ”, lamentó la también activista.

“ ¿Sabemos qué pasó con esa mujer que llamó?, ¿qué pasó con esa mujer que acudió a denunciar? Es muy fuerte, pero, ¿sabemos si ella está con vida hoy? Tenemos que ver si se logró restituir los derechos de la misma, es también una gran deuda y esto no ha permitido establecer políticas efectivas de Estado para prevenir, eliminar y atender las violencias machistas ”, aseveró. Hubo un aumento en la criminalización del movimiento feminista, de las organizaciones de la sociedad civil y de las propias mujeres.

En el caso de la violación simple y equiparada, en el sexenio hubo 118 mil 359 carpetas de investigación. En 2019 se registraron 17 mil 342; en 2020, 16 mil 543; en 2021, 21 mil 189, y en 2022 se registró la cifra más alta, con 23 mil 101. El año 2023 cerró con 22 mil 731, y hasta septiembre de 2024, 16 mil 392 carpetas.

María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expresó que, a pesar de la magnitud de las cifras, los delitos sexuales son los menos denunciados debido a que la sociedad criminaliza y revictimiza a las mujeres, o las tachan de mentirosas y exageradas.

“Depende de la actuación de las autoridades, de fiscalías especializadas que no están respondiendo, pero también a contextos de alta criminalidad. Las mujeres no sólo son violadas por un conocido o familiar, sino que tenemos una violencia grave en comunidades, en lugares donde tipos han violado una y otra vez y siguen ahí. No tenemos protocolos estandarizados en materia de delitos sexuales”, puntualizó.

Por otro lado, explicó que, de enero de 2023 a octubre de 2024, en Baja California hubo 4 mil 729 en delitos sexuales, de los cuales 804 fueron de violación simple y equiparada, pero en Guerrero, un estado de mucha violencia, sólo se registraron 734 delitos sexuales y, de esos, 292 son de violación simple y equiparada.

“Lo que vemos es que las mujeres no lo están denunciando por la revictimización y realmente las autoridades no están poniendo bien los datos estadísticos”, dijo en entrevista.