“Para mí era importante plantear una ventana muy auténtica. Que la gente pudiera trasladar, que pudieran ver un poquito de cómo era y esta ironía de los cargadores del mensaje de Dios. Independientemente de que es una historia mexicana también resuena con lo que ha pasado con otros pueblos, de cómo esta intolerancia de que si no crees lo que yo creo tú estás mal”, comentó el director en entrevista con VANGUARDIA.

“En el rodaje estuvimos 8 días en Veracruz y todo el tiempo de planeación nos permitió ser flexibles, porque si no estás preparado la selva te come vivo. Nos llovió varios días, pero al final pudimos contar la historia que queríamos”, agregó, “tuve la oportunidad de conocer Veracruz dos veces antes de filmar y ese primer scouting definió todo, porque también abordamos la historia de las locaciones. Era un momento en que seguíamos escribiendo, entonces estar ahí y ver el lugar donde nuestros personajes iban a vivir era muy importante y también lo que es posible y no; te puedes imaginar mil cosas pero eso nos permitió resolver varias cosas que teníamos para la historia.

El director señaló que otro de sus objetivos era poder adaptar al lenguaje cinematográfico las crónicas con las que se encontraron durante la investigación, y que para ellos ahondan sobre lo que se sabe del periodo de la Conquista.

Asimismo, asegura que el corto mantiene una postura sin juicios ante este momento, por lo que en medio de la discusión que existe sobre esa época en la actualidad se busca que haya empatía con los personajes y sus situaciones.

Publicidad