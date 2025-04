Muere el escritor Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad

El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, según informó su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de un comunicado. El autor ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 murió “rodeado de su familia”.

Si bien no se ha dado información sobre las causas de su fallecimiento, sí se comentó que de acuerdo a su voluntad, sus restos serán cremados. También precisaron que no habrá un funeral público y no se ha comentado si se realizará algún homenaje.

Vargas Llosa fue una figura central del movimiento conocido como Boom Latinoamericano y uno de los escritores más influyentes de la lengua española. El Nobel de Literatura lo recibió por su “cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”.