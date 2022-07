“Narrativas verdaderas” es un paseo a través de nueve ensayos por el canon literario nacional e internacional, con un poco de cultura pop para rematar. En sus páginas encontraremos lo mismo introducciones a autores esenciales que disertaciones sobre la influencia de obras icónicas de la literatura en personajes igual de significativos de la televisión.

Escrito por el narrador y ensayista tapatío Fernando de León, y publicado bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se trata de un libro en el que cada texto aporta algo nuevo, aunque sean preguntas, mientras que en su totalidad nos ofrece una exploración al potencial del lenguaje.

“En algunos casos creo que pueden ser introductorios”, explicó en entrevista con VANGUARDIA el autor, “así me imaginé, por ejemplo, la revisión que hago de la obra de Francisco Tario, porque explora un poco de todos los géneros que abordó [...] En algunos casos es bastante lúdico. Por ejemplo el caso de Borges y de Calvino, donde hablamos de los últimos dos libros de dos grandes [...] En el ensayo sobre Mary Shelley y Frankenstein, lo que me interesa es el asunto de la soledad en relación con el lenguaje, el lenguaje que la criatura aprender y a partir de ahí filosofa e infiere que está solo y que necesita compañía. El cine se ha enfocado a lo monstruoso, pero más bien a mí me interesaba enfocarse al tema del lenguaje y cómo este nos pone en evidencia”.