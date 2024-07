En la exposición “Me gusta labrar parcelas que no sé si van a crecer” ambas refrendan su apuesta por la fe, la ternura y la emotiva inutilidad del arte, mientras que sobre el paisaje recorren la realidad de un mundo que está dispuesto a arder con tal de no perder un peso.

Entre trozos de naturaleza carbonizada en un siniestro que impactó a la región, videoperformances y ensayos a modo de performance, y obras gráficas que reflejan la estructura primigenia de lo natural, Karla Rangel y Mercedes Aqui unen de forma directa su obra e inquietudes en una propuesta que busca mover y conmover así como ellas se vieron conmovidas al producir todo.

“El título de la expo viene de una plática con mi papá, que me decía que para él es un gusto y un placer sembrar en el rancho, en sus tierras. Él no se dedica a eso, pero trabajarla o que la trabajen y sembrar, y no importa si no se da nada, pero le gusto que da ese proceso, es una cosa que no entendía en ese momento, porque interviene el dinero, ¿como podrías desperdiciar?”, recordó Rangel.

“Al final es un acto de contemplación, estético, al final diría que hasta performático es para él. Pero era inverosímil para mí. Después lo hice consciente y es lo mismo que hacemos nosotras. Son actos de fe: el tirar una semilla y que esperas a que caiga la lluvia y se logra, son actos en los que confías”, concluyeron, “son actos de resistencia, porque creemos que puedes existir otra forma de organizarnos para que esto pueda funcionar. No ser productivas, no hacer algo que estés esperando necesariamente que genere una riqueza, ahí es donde radica ese acto de resistencia”.