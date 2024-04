¿Está muriendo el idioma español?

Hace unos días el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, e n una entrevista con la agencia EFE, aseguró que el español “ha aprendido a mantener la unidad respetando la diversidad” y que no se habla ni mejor ni peor, sino “distinto” según el lugar en el que se emplea.

¿Por qué un grupo integrado por 6 hombres y una mujer puede ser llamado “todos” pero uno de 6 mujeres y un hombre no puede ser llamado “todas”? Ante la falta de una estructura que permita darle voz a estas nuevas necesidades de la sociedad, no queda más que modificar lo existente.

“ La globalización no puede ser el dictado de un sistema económico que se olvide de los lazos humanos o culturales . No puede ser un proyecto que descanse en el predominio y que facilite los enfrentamientos bélicos y las guerras. Tiene que ser una cultura de paz basada en el entendimiento, la diversidad y las distintas perspectivas del mundo. En eso trabaja el Cervantes”, expresó García Montero en la misma entrevista.

Pero no solo genera controversia este tipo de modificaciones –más deliberadas– al lenguaje, sino también las prácticas que, de forma natural, le van dando otra forma al idioma, y que son las que lo convirtieron en lo que actualmente, aunque muchas personas ignoren tal detalle.

“El lenguaje inclusivo no pretende ser correcto. Todo lo contrario, pretende cambiar la realidad, desafiarla y transformarla. Busca poner en entredicho uno de los productos del patriarcado, en la misma manera en que muchas normas jurídicas han debido modificarse para dejar de ser discriminatorias. Si el lenguaje inclusivo incomoda, es porque nos confronta con nuestro propio sexismo; nos obliga a cuestionar el mundo tal como lo conocemos, nos obliga a ver lo que siempre ha sido invisible”, llegó a decir el ministro Arturo Zaldívar sobre el tema y quedó así registrado en la Guía para usos de lenguaje inclusivo y no sexista Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Basta con poner dos ejemplos, para detonar la memoria y recordar que como estos existen muchos. Usar el verbo ocupar como sinónimo de necesitar ha sido hasta meme, pero hay quienes se toman muy a pecho su utilización y desacreditan a quien la ha incorporado, a pesar de que la misma Academia Mexicana de la Lengua –órgano que al igual que la Real Academia de la Lengua observa y estudia, no regula ni rige el idioma–, considera que “es correcto, aunque solo es frecuente en ciertos dialectos”.

El otro ha sido producto de muchísimas más disputas en redes sociales: las quesadillas. Este platillo, que a pesar de llevar un prefijo alusivo al queso, en ciertas parte del país puede o no llevar este ingrediente, da cuenta de cómo el idioma es de quien lo habla, y mientras esto no cambie, realmente no hay nada de qué preocuparse.