Fallece el artista Enrique Estrada: Expuso en Saltillo su ‘Serie movimiento’

“En la vida y en el arte hay que atreverse, no quedarnos en la timidez de lo que pudo haber sido, hacer el esfuerzo, yo lo hice cuando me dije que no podía seguir haciendo pinturas y fue cuando el volumen me dirigió en este sentido”, dijo.

Siguiendo con esa idea aseguró que lo difícil de aceptar o invitar el cambio es convertirlo al lenguaje personal, así como que estaba emocionado por seguir explorando y encontrando más en el arte.

“Tu tienes un punto de partida y uno de llegada y a veces lo que sucede en el camino, la travesía y emular en proporción la historia de Ulises es lo que interesa, hay que atreverse a seguir el flujo de la vida y del momento histórico que a uno le toca vivir”, agregó el artista.

Con información de El Universal.