$!Festival de Jazz y Vino 2022: Llega el talento de la ONJMX a Saltillo con arte y bebida

“Son cuatro piezas, tres de ellas van enfocadas al origen del jazz, me remonto a estos primeros pasos, a las influencias africanas”, agregó al respecto Ramos para este medio, “tengo años escuchando el jazz, me encanta. Yo conecté con este tipo de música porque me estaba adentrando mucho a una lectura política. Estaba leyendo a muchos autores estadounidenses, y ellos mencionan mucho al jazz como medio expositor de liberación ideológica afroamericana”.

Estas piezas, como parte de la colaboración que desde la segunda edición del Premio Jazz Joven tiene la orquesta con el Museo de Jazz de Nueva Orleans serán expuestas en la cuna de este género a finales de año.

Además, en la parte vinícola, presentarán de manera oficial la botella que produjeron en coordinación con Bodegas Capellanía. El concierto, por otro lado, contará con la participación del leonista Vico Diaz, el guitarrista Carlos Alcántara, el saxofonista Noel Cortés y el propio Huizar en la Flauta.