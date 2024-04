El resultado que están por leer es producto de una charla con el modelo 4.0 de ChatGPT . Para este experimento, identificado como “C3V1”, el input no fue tan intervenido o manipulado como en los dos cuentos previos. Al menos, eso creo. Para el cuento sobre la chica y su yegua, le di a la IA una amplia variedad de textos de mi autoría. Para el que estaba enfocado en la temática de terror, realicé una cuantiosa cantidad de “ediciones” directamente en el chat.

El primero fue la edición del lunes primero de abril de 2024 de The Muffin, newsletter escrita por Mauricio Cabrera. En ella habla sobre cómo la ficción y, en particular, los podcasts pueden ayudar a reinventar el periodismo.

Un aspecto que puedo destacar del proceso es que durante los últimos días, encontré un par de cosas que me brindaron mayor lucidez y entusiasmo sobre este experimento.

Para las images que complementan el experimento generativo, esta vez no quise imponer mi propia perspectiva. Así que le pedí a María Fernanda Moreno que leyera el cuento y que se aventurara a ficcionar con los prompts.

El término “saliva” fue presuntamente elegido al azar. Aunque, por supuesto, esto solo expone una parte del inconsciente del autor. La cuestión de la belleza está insertada de manera más consciente, con el fin de ver cómo dos elementos en apariencia no ligados terminaban unidos en la narración.

“El problema del periodismo pasa fundamentalmente por su incapacidad de resignificarse, reinterpretarse y reinventarse”, dice el periodista. Y como una probable respuesta a este conflicto, enumera una serie de productos sonoros que es mejor revisar en su texto original. Spoiler: son muy buenas recomendaciones.

A esto se le suma que hace algunos días, me reencontré con el Manifiesto Cíborg de la filósofa feminista estadounidense Donna Haraway. Eso me llevó a escuchar algunas conferencias sobre su obra. Y en una de ellas abordaron el concepto de las fronteras de las disciplinas. Tal noción es expuesta en su libro “ Mujeres, simios y cíborgs: la reinvención de la naturaleza ”, publicado por primera vez en 1991, reeditado en 2023 por Alianza editorial y que me apresuré a comprar en versión de Kindle.

La autora critica que tengamos una perspectiva dicotómica de las cosas, división que a menudo termina reflejada en estructuras de poder que consideran formas válidas o incorrectas. Asimismo, considera que las fronteras entre los campos de estudio son las líneas divisorias artificiales que separan diferentes áreas de conocimiento, como la biología, la tecnología, la política y la cultura.

Si se superan estas fronteras a través de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios que reconozcan la interconexión de todos los sistemas de conocimiento, se pueden abarcar los fenómenos naturales y sociales con una perspectiva más amplia, compleja y transformadora.

¿Qué tiene que ver esto con el resultado del experimento y con este artículo que falsamente prometí como breve?

Pues que, sin pretender una mirada revolucionaria, considero que este tipo de búsquedas editoriales donde la ficción, el periodismo y las nuevas tecnologías se abordan y complementan con más empatía que enfoques puristas y heterogéneos ayudan a que cada una de esas áreas se reinvente y se adapte a las nuevas audiencias. Y si no, al menos satisface mi vena exploratoria.

En fin, sin más rodeos, el cuento sobre saliva y belleza, hecho a partir del sistema narratológico de Genette.

Nota: convencionalmente diría que esto no es un cuento. Por fortuna, la lectura de Haraway invita a pensar otra cosa.

Un río de saliva.