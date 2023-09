Guillermo Arriaga presenta en Toronto ‘A cielo abierto’ película grabada en Coahuila

”Esa gente no confiaron en mí como director. Creo que se equivocaron al no confiar, la verdad”, añade.

Arriaga finalmente tampoco dirigió “A cielo abierto”, una historia que se desarrolla en el desierto de Coahuila, en el norte de México, a donde acuden tres jóvenes en busca del responsable de la muerte del padre de dos de ellos.

La película se ha convertido en la ópera prima de los vástagos del escritor. Su hijo, Santiago, la encontró en una caja, la leyó, se enamoró con la historia, recuperó los derechos y propuso a su padre dirigirla junto con su hermana Mariana.

”Siempre quise escribir algo que ellos dirigieran. Prefería confiar en ellos. Claro, se me antojaba a mi dirigirla como no te puedes imaginar. Y cuando estaba en el ‘set’ me tenía que contener. Me quedaba lejos. No iba yo a molestarlos”, explica.

