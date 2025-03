Gustavo Moller revisa su trayectoria en la exposición “De la tinta al pixel” en el Cerdo de Babel en Saltillo

Aunado a esto ha recibido importantes galardones como el Fiorino D´Oro, otorgado por el alcalde de Florencia, Italia, por la obra “Ceremonia” en 1988. En Octubre 2004, resultó ganador en el Miniprint International de Cadaqués, Barcelona, España y en 2012, recibió el Estimulo al Creador Emérito por el Gobierno del Estado De Coahuila. Además fue ganador en 2013 del Stellar Award In Simply The Best 2 In Digital Art California, cuando iniciaba su exploración del arte digital.

Asimismo, ha tenido 22 exposiciones individuales, de las cuales 6 son internacionale sy en colectivas como “Semilla en el desierto”, propuesta itinerante de la Secretaría de Cultura que recorrió varios estados del país y “Convergencia” en Galería Albricci, entre otras.

La exposición “De la tinta al pixel” se inaugura este miércoles a las 20:00 horas en el restaurante bar en el Centro Histórico, con piezas representativas de las técnicas de grabado, dibujo y arte digital que maneja.