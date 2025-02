$!Intentarán ‘contar el infinito’ en obra de teatro regiomontana que llegará a La Besana

“[Queremos] contar el infinito, aquello que no se alcanza, que no se abarca, que no se puede contener”, mencionó, “en esa imposibilidad, en esa batalla que está perdida de entrada, encontrarnos con nuestras historias, con nuestra memoria, con nuestros recuerdos”.

Este ejercicio, además, representó un reto pues al trabajar sin un texto base y darle forma a ideas sin este soporte supuso una labor de paciencia y de confianza. “Porque el texto te da una especie de base sobre la cual te puedes mover y siento que acá el hecho de no tenerlo nos hacía sentir tambaleantes, pero al mismo tiempo abrazamos la incertidumbre”.

TE PUEDE INTERESAR: Laura Valdez inaugura exposición de pintura ‘Contrastes’: Reúne el mar y el desierto con arte

“Cantor en finito” se presentará este sábado 15 de febrero a las 20:00 y el domingo 16 de febrero a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana. La entrada tiene una cuota de recuperación de 100 pesos.