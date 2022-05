Invitan a la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural: 17 años de formar gestores

“Analizando tanto los datos que teníamos de la maestría, de los egresados, con un gran rezago de titulación. Se ve cómo podemos atacar esto dentro del mismo programa, crear un acompañamiento, para que cuando salgan, porque sobre todo es gente que trabaja, que se titulen, que no se tarden”, agregó.

Al respecto de los egresados que ya están insertos en el mundo laboral, destacó a coordinadores y directores de área en instituciones de cultura, en áreas como cine, música, artes visuales y radio.

“Tenemos desde consejeros electorales hasta asesores de diferentes áreas culturales. Una exalumna es directora de desarrollo académico del Centro Nacional de las Artes. Tenemos gestores en instituciones independientes como el Goethe Institute”, señaló, “dentro de las áreas culturales de las universidades también tenemos mucha gente que se ha formado con nosotros. Más de 300 egresados desde que inició. Gestores en el área educativa y autoempleados, gente que ha desarrollado sus propias empresas u organizaciones. También tenemos a la directora de vinculación con los estados y municipios de la Secretaría de Cultura Federal y la asesora encargada de eventos de Grupo Cimaco”.

Sobre el enfoque de la maestría recalcó que esta tiene como objetivo formar a profesionales que entiendan la cultura “más allá de este espacio de élite”, más bien como una manera de ser, pensar y vivir, de manera que a través de esto se rescate y preserve la diversidad.

“Tiene enfoque en la persona y en las comunidades. No se enfoca en la ‘proyectitis’, por ejemplo, o los logros de esa manera, sino en cómo tú te insertas en una comunidad y a partir de tu relación con esa comunidad y tus capacidades y tu área de gobernanza cómo vas a crear un proyecto que resuelva una problemática que a ti te importa”, explicó.

“Y no solo hacerlo de manera vertical, como estamos acostumbrados a hacerlo, desde el escritorio; yo diseño, digo y eso se va a hacer. Y entonces también hay que desarrollar habilidades socioemocionales, en donde la escucha es fundamental. Si yo no escucho no voy a entender la problemática del otro, porque siempre le voy a querer imponer. Cómo provocar que se exprese el liderazgo de una comunidad”, concluyó.

El proceso de registro para la maestría en Promoción y Desarrollo Cultural del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la UAdeC termina este 1 de junio. Para participar se debe enviar, además de la documentación académica, una carta de motivos y una propuesta de proyecto de dos cuartillas, en la que se esboce una idea para desarrollar durante la maestría, al correo centrodeestudiosceii@uadec.edu.mx, donde también se puede consultar más información.