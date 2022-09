“ Creo que porque era una presencia constante que no decía mucho, eso permitía que la gente se proyectara en ella de diferentes maneras ”, dijo Elizabeth Holmes , cuyo libro sobre el estilo de la realeza “ HRH: So Many Thoughts on Royal Style ” se publicó en 2020. “ Además, puedes hacer muy fácil que la gente se vea como la reina. Lo puedes tomar como un punto de inicio e ir con ello ”.

“Yo externalizo mis sentimientos. Se supone que la reina no debe hacer eso”, dijo Colman a Vanity Fair en 2018. “Ella tenía que ser una roca para todos y ha sido entrenada para no (expresar sus sentimientos)”.

La reina no hacía comentarios sobre las obras acerca de ella, ni tampoco parecía estar siempre consciente de las tendencias culturales: Al saludar al guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page en una recepción en el palacio en 2005, parecía no estar segura de quién era él y qué instrumento tocaba.

Pero tenía una idea de su propio lugar en el mudo y tuvo la destreza de aparecer con Daniel Craig, en el personaje de James Bond, para un video de los Juegos Olímpicos de 2012, además de suficiente buen humor para permitirse ser retratada como si saltara en paracaídas desde un helicóptero con él.

Los autores de ficción disfrutaban llevar a la reina a aventuras inesperadas. En “The Autobiography of the Queen” de Emma Tennant, la monarca viaja a St. Lucia en el Caribe. S.J. Bennett trabajó desde la premisa de “¿qué pasaría si la reina resolviera crímenes?” en las novelas de misterio “The Windsor Knot” y “A Three Dog Problem”.

“Ella tenía una perspectiva tan única del mundo. Siempre estaba mirando hacia afuera cuando todos los demás la miraban hacia ella, así que ella debe ver muchas cosas que nosotros no vemos”, dijo a The Associated Press Bennett, hija de un veterano del ejército que conoció a la reina.

“Su carácter era lo que me fascinaba, no su posición como símbolo”, agregó. “Ella era inteligente, frecuentemente subestimada porque no recibió una educación tradicional, e infinitamente curiosa por la gente. En los libros la tengo mirando animadamente desde las ventanas del Palacio de Buckingham mientras es retratada en pintura, para saber qué es lo que está pasando fuera, porque eso era lo que hacía realmente. Tenía un sentido del humor muy irónico y un instinto enorme para la diversión, pero de igual manera un instinto casi sobrenatural para la diplomacia, y un sentido del deber de clase mundial”.

Los músicos le han rendido homenaje, la han condenado y también mencionaron su nombre para hacer reír.

Para los artistas del punk y el New Wave, ella era un monumento que había que derribar. “The Queen Is Dead” de The Smiths se mofa de la familia real y la suscesión de poder: “I say, Charles, don’t you ever crave/To appear on the front of the Daily Mail/Dressed in your Mother’s bridal veil?” (Carlos, ¿nunca te mueres de ganas/De aparecer en la portada del Daily Mail/Vestido con el velo de novia de tu madre?). Los Sex Pistols ayudaron a definir el movimiento punk en 1976 con “God Save the Queen” en la que Johnny Rotten (ahora Lydon) dice que “no hay futuro” al rugir algunas de las letras más mordaces y nihilistas que han llegado a las listas de popularidad británicas:

“God save the queen/The fascist regime/They made you a moron/A potential H bomb/God save the queen/She’s not a human being ...” (Dios salve a la reina/El régimen fascista/Te hicieron un idiota/Una bomba atómica potencial/Dios salve a la reina/Ella no es humana).

