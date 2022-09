“Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino”, explicó el cantante británico.

“Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (...) pero me alegro de que esté en paz”, comentó el músico. “Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro”, añadió.

Publicidad

Elton John interpretó su canción de 1974 “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

TE PUEDE INTERESAR: “The Crown” pone en pausa temporalmente su rodaje por respeto a Isabel II

La reina murió ayer jueves en su residencia de verano en Escocia a la edad de 96 años.

Publicidad