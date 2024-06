Jerónimo Valdés presenta un encuentro escultórico con la naturaleza en nueva exposición de arte

“ He trabajado con madera, tengo una afición por los árboles desde pequeño y además por la carpintería. Son cinco piezas, instalación escultórica, que he venido trabajando”, explicó en entrevista con VANGUARDIA el artista, quien ve al árbol como “ente vivo milenario”.

En medio de la crisis por el calentamiento global, Valdés encuentra en esta serie aún más significado, y espera poder retomar las intervenciones urbanas en su trabajo futuro, para seguir explorando esta posibilidad.

“A mí me encantaría regresar a la intervención urbana en forma de jardinero, de poner semillas y árboles en los camellones y cosas así. Creo que por ahí va pero no sé. Todos estos árboles no los tiré porque quisiera madera, sino porque ya estaban muertos, algunos otros los saqué de terrenos baldíos, es material que está desechado, que no sirve y lo utilizo a nivel discursivo y matérico”, concluyó.

“Xilodendros” se inaugura este miércoles 26 de junio en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario en punto de las 19:00 horas. La muestra estará abierta al público durante un mes.