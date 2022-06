John Williams se aleja del cine, no así de la música

Williams que cumplió 90 años en febrero aún no está absolutamente seguro de estar listo para retirarse. “ No quiero que me vean eliminando categóricamente ninguna actividad ”,expresó Williams. “ No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haré ”, añadió.

Por otra parte, el mes pasado, Williams y violonchelista Yo-Yo Ma lanzaron el disco “ A Gathering of Friends ”, mismo que fue grabado con la Filarmónica de Nueva York , así como también con el guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas y la arpista china Jessica Zhou . Este disco es una maravillosa colección de conciertos para violonchelo en los que están incluidos nuevos arreglos de las partituras de “ Schindler’s Lis t” (“La lista de Schindler”), “ Lincoln ” y “ Munich ” y “ A Prayer for Peace ”.

Con sus recién cumplidos 90 años Williams hace una introspección sobre sus logros, sus ambiciones restantes y lo que significa para él una vida dedicada a la música. “Me ha dado la capacidad de respirar, la capacidad de vivir y comprender que hay más que la vida corporal”, aseguró Williams. “Sin ser religioso, que no lo soy en especial, hay una vida espiritual, una vida artística, un reino que está por encima de la mundanidad de las realidades cotidianas. La música puede elevar nuestro pensamiento al nivel de la poesía. Podemos reflexionar sobre lo necesaria que ha sido la música para la humanidad. Siempre me gusta especular que la música es más antigua que el lenguaje, que probablemente estábamos tocando tambores y soplando cañas antes de que pudiéramos hablar. Así que es una parte esencial de nuestra humanidad”, añadió. “Me ha dado mi vida”, concluyó.

En tanto que, el director de orquesta estadounidense ha creado la banda sonora de más de 100 películas, entre las cuales están “Star Wars” (“La guerra de las galaxias”), “Jurassic Park” (“Parque Jurásico”), “Jaws” (“Tiburón”) “Close Encounters of the Third Kind” (“Encuentros cercanos del tercer tipo”), “E.T.” (“ E.T., el extraterrestre”), “Indiana Jones”, “Superman”, “Schindler’s List” y “Harry Potter”.

Así mismo, entre sus logros puede presumir cinco premios Oscar y 52 nominaciones a los Premios de la Academia.

Por otra parte, primera partitura que Williams compuso fue para el largometraje “Daddy-O” de 1958, en esa época la tradición cinematográfica de las grandes partituras orquestales iniciaba a perder espacios frente a las bandas sonoras pop. Actualmente, muchos están sostenidas en la música sintetizada para películas.