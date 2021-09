Julieta Fierro invita a las niñas y mujeres a hacer ciencia

Fierro aseguró que actualmente los educadores buscan que la educación básica sea híbrida, una medida que permanecerá tras la pandemia, así los jóvenes universitarios podrán estudiar en instituciones que no estén cerca de ellos, ayudándoles a constituir su licenciatura como ellos la deseen. “Se trata que todos tengan acceso a la cultura universal, incluso personas mayores como yo”, afirmó entre risas.

“Este es un gran momento para las mujeres en la ciencia, porque la UNESCO acaba de crear una iniciativa que se llama Unesco Institute For Long Life Learning, esto quiere decir que a través de esta institución se busca que la educación de por vida sea un derecho humano, que podamos aprender algo pero en cualquier momento de nuestras vidas”, comentó Fierro, incluso aseguró que actualmente está aprendiendo a tocar el piano, ya que disfruta de la educación.

“Tampoco es necesario que la casa esté impecable, no pasa nada si mi cama no está tendida en este momento, tampoco si el arroz está tantito quemado... ahora de lo que se trata es de que todos los géneros trabajemos en conjunto y que seamos felices”, puntualizó.

Fierro dejó claro que ya no es necesario que las mujeres demostremos que somos las mejores, pues “ya hay muchas mujeres que lo han demostrado, que han ganado el Premio Nobel y muchos reconocimientos más”. La astrónoma que ha hecho importantes aportes sobre la composición química de la materia interestelar, afirmó que el papel de la mujer ha cambiado, y a veces lo ignoramos.

La física pidió a las niñas y mujeres que se unan a la ciencia, ya que es la única forma en que se puede prosperar para apoyarnos entre nosotras. “¿Qué pasa con las mujeres?Hay sitios en el mundo en donde todavía se cree que las mujeres no pueden tener los mismos derechos de los hombres, en donde buscan hacerlas invisibles. Pero las mujeres sí necesitamos mujeres en la ciencia, y es que aún hay muchos problemas que a los hombres en la ciencia no se les ha ocurrido resolver”, agregó.

“Por ejemplo, muchas mujeres sufren de cólicos menstruales, casi la mitad de mujeres jóvenes en el mundo sufren por el ciclo menstrual, y hasta que no haya más mujeres en la ciencia que busquen soluciones no se va a solucionar. Las pruebas para detectar el cáncer de mama son incomodísimas, pero a los hombres no les ha preocupado buscar una solución, o los cinturones de seguridad, chalecos antibalas... una multitud de problemas, y esto se va lograr con la incursión de las mujeres en la ciencia”, finalizó. Julieta Fierro concluyó su presentación con un mensaje que invitaba a la reflexión sobre la felicidad y los sueños, y lo hizo aún más emotivo cuando abrió un libro de donde salieron mariposas de papel volando.