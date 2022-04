La antipatía democrática en Latinoamérica es culpa de los demócratas, dice Jorge Volpi

“ Estos nuevos demócratas implantaron la democracia electoral, pero eso no ha significado un cambio drástico de las estructuras de poder que siempre beneficiaron a unos cuantos ”, manifesó.

En opinión de Volpi, la tan deseada democracia que esperaba América Latina no trajo los cambios deseados . “ La democracia, para la mayor parte de América Latina, era en el siglo XX un anhelo, una utopía por la que se luchó y se perdieron muchísimas vidas contra regímenes dictatoriales o autoritarios ”, expresó.

Para Volpi que la llegada de la democracia a la región no solucionó su gran problema, la desigualdad entre las clases sociales. “Hay mucha más libertad, pero no se resolvió la desigualdad, solo se afianzó, es aun más grande que la que existía hace algunos años en América Latina, y de ahí surge la desafección de ciudadanos que no piensan que la democracia esté resolviendo sus problemas”, explicó.

Así mismo, en su opinión señala que si se suman cuestiones como “el incremento de la violencia o la corrupción” se da con el “caldo de cultivo” para que haya “necesidad de otro cambio” de sistema. “En toda América Latina ha pasado un poco que los liderazgos que ya no surgen de partidos tradicionales, que llamamos populistas, hacen un diagnóstico muy correcto de la situación y frustración de ciudadanos frente a lo que democracia les ofrece”, precisó. “Llegan al poder e intentan resolver los problemas con las soluciones equivocadas, que terminan recrudeciendo los problemas de desigualdad, violencia y falta de justicia”, añadió. “En esta situación tenemos regímenes populistas de izquierda y de derecha que no han resuelto los problemas pero que se valen de la polarización, de minar las instituciones democráticas o de achacar toda la culpa siempre a un enemigo del pasado o del exterior”, continuó.

TE PUEDE INTERESAR:

Obra de teatro ‘Ruegos entre castillos’: Una pareja ante un mundo cambiante