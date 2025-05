$!La historia de Manci, una mujer rebelde e ingeniosa, llega a Coahuila

“Esa historia estuvo conmigo demasiado tiempo. Me la contaron en el año 2003 y ese mismo yo empecé a averiguar algo sobre mi tía y la verdad es que no saqué mucho en claro y volví a ir a Transilvania años después. Pero mi oficio como guionista en general he tenido muy poco tiempo para escribir cosas que no sean por encargo o para filmar”, comentó la escritora para VANGUARDIA.

“Lo que pasó fue que en 2022, casi 20 años después de que me contaron la historia yo me quedé desempleada por la pandemia y ahí fue cuando me animé. Me daba mucho miedo escribir literatura y a los guionistas nos dicen que es una escritura un poco bastarda, entonces eso me inhibía. Pero la verdad cuando empecé a escribir fluyó bastante rápido, en unos seis meses yo tenía ya escrita la novela”, agregó.

La autora confiesa que la historia de esta mujer le llamó la atenció porque le daba “un poco de envidia”, al escuchar las cosas de las que fue capaz de hacer en un tiempo donde la mayoría de las mujeres era abnegada y sumisa.

“No es una sobreviviente cualquiera”, aseguró, “es una pícara, es alguien que va a hacer lo que sea para sobrevivir y va a pasar por encima de lo que sea y quien sea. Eso me dio como envidia, una no es así, porque te enseñaron que hay que ser bueno y ella sobrevivió gracias a que no era tan buena, digamos, no que fuera mala pero era un poco problemática”.