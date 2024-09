“Yo creo que la misma novela me fue diciendo qué era lo que quería decir. Empecé en esta frase inicial, que descubrí en un viaje, y pensé que iba a ser sobre eso, pero mientras avanzaba la novela me di cuenta que aunque era muy potente esa frase , a largo plazo de sostenía poco como historia”, expresó el escritor.

Me fui a dar una vuelta a @El_Pendulo para comprar “Playa Bagdad” del gran Antonio Ramos Revillas @kozameh que recién salió de imprenta 👌 Imagino que Toño ya sabía que iría por mi ejemplar, pues hasta me lo dejó firmado 😎 Excelente servicio ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ #Libros pic.twitter.com/Y74kQUPMVE

“Cuando tú inicias una novela diciendo ‘Perdí a mis papás en Matamoros’, se tiene una cosa interesante pero desarrollarla nos lleva a un callejón sin salida: los encuentran o no. Entonces empecé a reescribir la novela. Busqué otras rutas, en algún punto encontré que era sobre las desapariciones decididas y sobre la relación entre los hermanos”, agregó.

Si bien el imaginario colectivo mexicano, tan afectado por la violencia, hace de esta frase inicial una conexión con el narco, Ramos Revillas se distanció de esta realidad para contar su historia, algo a tener en cuenta al acercarse al texto.

“A mí la parte que más me gusta de la escritura es cuando se revela a mis ideas originales. Hubo tres momentos importantes en la escritura de ‘Playa Bagdad’. La primera fue cuando decidí sacar el mundo del narcotráfico de la novela y eso me llevó a otras de explicar porqué habían desaparecido los padres. La segunda fue cuando di con el final, las frases finales las escribí cuando apenas tenía como 12 cuartillas, y dije esto que acabo de escribir funciona para el final. Y cuando di con la vuelta de tuerca, al final de la primera parte, y me di cuenta que eso era lo que estaba buscando. Eso me recordó que la novela no es algo que se planea, sino que sucede”, explicó.